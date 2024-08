Ferramenta polêmica Notícia

Uso de inteligência artificial em escritórios e tribunais divide advogados e será tema de encontro em Porto Alegre

Cidade da Advocacia 2024 começa nesta terça-feira e se estende até sábado, no Cais Mauá e no Embarcadero, no Centro Histórico. A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS)

12/08/2024 - 17h31min