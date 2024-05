Referência mundial em inteligência artificial, o britânico Stuart Russell abriu o Fronteiras do Pensamento 2024 na noite desta terça-feira (30), no Teatro Unisinos, em Porto Alegre. Doutor em Ciência da Computação, ele disse que o alerta de que as máquinas podem assumir o controle da humanidade existe desde os anos 1950, mas nunca foi devidamente levado a sério.