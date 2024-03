Muito já se falou e ainda se fala sobre os benefícios da tecnologia e da internet. Mas uma sociedade cada vez mais digitalizada está descobrindo que a hiperconexão também pode gerar mal-estar e ampliar os limites éticos de tal maneira que cause incompreensão e até dúvidas sobre o destino da humanidade. Com a pergunta-tema "Quem está no controle?", a próxima edição do Fronteiras do Pensamento procura colocar na mesa questões sobre inteligência artificial, crise da democracia, dependência química e tecnológica e outras reflexões pertinentes para a sociedade. Os encontros começam no dia 30 de abril e vão até 30 de outubro no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre (veja a lista de convidados e as datas ao final do texto).