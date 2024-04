Doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford, uma das mais importantes dos Estados Unidos, Stuart Russell, 62 anos, é professor titular na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É autor de livros como Inteligência Artificial a Nosso Favor (2021) e Inteligência Artificial – Uma Abordagem Moderna (1995). O pesquisador se dedica ao tema há décadas, sendo que suas obras foram adotadas por diversas instituições de ensino como leituras obrigatórias. Em seus trabalhos, Russell aborda tópicos como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, robótica, resolução de problemas, a ética no desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e a importância de criar mecanismos e padrões de controle sobre o avanço da tecnologia. O pesquisador estará em Porto Alegre no dia 30 de abril, quando fará a conferência de abertura da temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento, no Teatro Unisinos.