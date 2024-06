Como jovens da geração Z podem se preparar para o mercado de trabalho

Conhecidos como nativos digitais, os integrantes da geração Z — nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e 2010 — enfrentam diferentes desafios no momento de definir suas carreiras e ingressar no mercado de trabalho. Especialistas apontam que a peça-chave para lidar com esse processo é o autoconhecimento, mas também destacam a importância de explorar as oportunidades e investir no desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais.