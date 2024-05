Feriado nacional desde 2002, o Dia do Trabalhador valoriza o ofício de todas as profissões e relembra a história daqueles que lutaram por melhores condições no passado. De lá para cá, tanto o sistema quanto a força de trabalho sofreram mudanças: hoje, as empresas empregam diferentes gerações e já enfrentam lacunas devido à falta de funcionários.