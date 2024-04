Com faturamento de mais de R$ 41 bilhões, as franquias do sul do Brasil se destacaram com crescimento notável em 2023, conforme dados da Associação Brasileira do Franchising (ABF). Somente no Rio Grande do Sul, o aumento representou 8,4% ante 2022, o que consolida o modelo de negócio como atrativo aos empreendedores.