Polícia Federal autoriza concurso com mil vagas; veja os cargos

Concurso da polícia federal com mais de mil vagas foi anunciado no Diário Oficial da União.

Polícia Federal publicou a autorização para a realização do novo concurso público no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14). O processo seletivo ofertará um total de mil vagas, todas na área policial.

Conforme o documento, as oportunidades serão para os cargos de delegado, perito criminal, agente e escrivão e papiloscopista .

Distribuição de cargos do concurso da Polícia Federal

A publicação do edital acontecerá em até seis meses, e o certame será responsabilidade da Polícia Federal. Conforme a ministra da gestão, Esther Dweck, a nomeação dos aprovados ocorrerá no final do ano.