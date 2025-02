Concursos públicos abrem 204 vagas com salários de até R$ 19 mil no RS

Espalhados pelo Rio Grande do Sul, 11 órgãos e entidades estão com inscrições abertas para concursos públicos. São oferecidas 204 vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 19 mil.

O maior salário é oferecido pela prefeitura de Erebango, município de pouco mais de 3 mil habitantes no Norte. O valor é para médico clínico geral . Para concorrer à posição, é necessário registro no conselho e carteira nacional de habilitação (CNH).

A pouco mais de 90 quilômetros de distância da Capital, a prefeitura de Igrejinha está com as inscrições abertas para mais de 80 vagas. O certame oferece oportunidades para quem tem Ensino Médio, Técnico e Superior. As remunerações variam de R$ 1.762 a R$ 14.108.