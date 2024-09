O novo cheiro do Mercado Público

Deu certo a ação para tirar o cheiro de peixe do Mercado Público de Porto Alegre, que a coluna já havia noticiado que seria feita. O odor vinha de uma sala de resíduos voltada à Avenida Borges de Medeiros. Com a cheia, ele piorou. Decidiu-se, então, fazer o descarte do material assim que é retirado das bancas, três vezes ao dia, sem armazená-lo em lugar algum do centro comercial.