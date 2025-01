"Vai mostrar a força do regionalismo", diz Neto Fagundes sobre O Grande Encontro em Capão da Canoa

Neto Fagundes na edição de O Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande realizada na Praça da Alfândega. Renan Mattos / Agencia RBS

Mar, areia, calor, chimarrão e música tradicionalista. Esta é a programação para quem estiver em Capão da Canoa neste final de semana. Afinal, na praia do Litoral Norte, ocorrerá a nova edição de O Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande. Com entrada gratuita, o evento será no sábado (18), a partir das 19h, no Largo da Baronda, na Avenida Beira Mar.

A atividade receberá renomados artistas do cancioneiro gaúcho, que farão apresentações individuais e formarão parcerias. Entre os gaudérios e gaudérias que estarão no palco, está Neto Fagundes, que cantará os clássicos Canto Alegretense e Origens — além disso, fará colaboração com o Tchê Guri e entoará Eu Sou do Sul, ao final do show, com todos os convidados do festival.

— É muito importante o evento conseguir andar por outros lugares, porque tem muito público para isso. As pessoas ficavam chateadas: "Pô, não posso estar em Porto Alegre para assistir, sou do Interior". E muita gente vai para o Litoral nesta época do ano. Tu encontras gente de Bagé, Alegrete, Uruguaiana, todo mundo nas praias grandes. Fazer em Capão da Canoa, então, vai ser muito bacana, porque vai mostrar a força do regionalismo — conta Neto Fagundes.

Também estão presentes na estrelada lista de atrações nomes como Elton Saldanha, Shana Müller, Joca Martins, Luiza Barbosa, Pirisca Grecco, César Oliveira & Rogério Melo, Érlon Péricles e Ernesto Fagundes. Todos já consagrados participantes do evento, que foi idealizado pelo saudoso produtor musical Ayrton dos Anjos, o Patineti (1941-2024), e que já está marcado na agenda de Porto Alegre.

O festival ocorre anualmente no Auditório Araújo Vianna e, em novembro do ano passado, teve a realização de sua 10ª edição, reunindo mais de 50 estrelas da música regional. No evento, inclusive, foi lançado o Prêmio Ayrton Patineti dos Anjos, uma distinção que reconhece um artista e uma empresa de destaque na cultura gaúcha.

O Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande teve apresentação na Praça da Alfândega, em 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

Sonho antigo

Agora explorando o formato itinerante, O Grande Encontro está tendo continuidade pelas mãos de Caetano dos Anjos, filho do lendário Patineti. E, de acordo com ele, a parceria com o Banrisul e o Rio Grande Seguros e Previdência foram essenciais para que o projeto, que ganhou o acréscimo Reconstruindo o Rio Grande no nome, chegasse a mais lugares — e, ainda, pudesse ser oferecido de maneira gratuita.

— Era muito um sonho do Patineti. Ele era entusiasta, queria muito que esse projeto pudesse circular pelo Interior, para o grande público. E não é uma coisa fácil de fazer. Mas a produção, que é sempre robusta, está cada vez mais se validando, conquistando uma aceitação, entrando na agenda não mais somente de Porto Alegre, mas na do Rio Grande do Sul. Uma maravilha — reforça Caetano.

A realização faz parte do Programa Banrisul Reconstruir RS, que direcionou um aporte de R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado. O show é o segundo da turnê itinerante que irá percorrer mais sete cidades do interior do Rio Grande do Sul com apresentações em espaços públicos.

A primeira apresentação ocorreu em setembro de 2024, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E, além de Capão da Canoa, Santa Maria, Caxias do Sul, São Miguel das Missões, Uruguaiana, Passo Fundo e Pelotas receberão o evento. Sempre gratuito.

— A gente acha muito importante esse apoio das marcas para que eventos como esse possam acontecer. Para nós, artistas, é maravilhoso poder ter entrada franca, porque realmente vamos ter um grande público. É nisso que a gente acredita. A nossa cultura é muito forte, é enraizada e é de muito tempo e, hoje, já vemos renovação, uma rapaziada boa que vem chegando. É muito bacana a gente poder estar de porta aberta, porque fortalece — salienta Neto.

A ideia da itinerância é que estes shows pelo Estado — um pouco menores, que contam com uma parcela dos artistas que integram a tradicional apresentação anual — culminem na robusta reunião no Auditório Araújo Vianna, em novembro. A ideia é de incentivar o formato de parceria e de reforçar a cultura pelo Estado, passando a mensagem de união

— É um evento que movimenta toda uma comunidade local e a cidade abraça. Isso soa muito bem para os artistas, para a população e para o próprio O Grande Encontro. No final das contas, ele tem essa cara de entrega, como se fosse uma cooperativa de autores, artistas, músicos, produtores e técnicos — completa Caetano.

