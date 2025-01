Biden: 1ª fase do cessar-fogo dura 6 semanas e prevê negociação por fim permanente da guerra

Biden explicou que, no estágio inicial, as hostilidades serão cessadas e a assistência humanitária na região, ampliada. Durante o período, as duas partes vão negociar a eventual segunda etapa, que traria o fim permanente da guerra. Se as discussões se prolongarem para além desse prazo, a trégua permanecerá em vigor, de acordo com o presidente americano. Na fase três, haveria planos para reconstrução de Gaza, destacou.