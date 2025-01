Como será a fiscalização da venda de cerveja no Beira-Rio no amistoso contra o México

Venda de cerveja no estádio colorado será realiza somente mediante apresentação de documento com foto. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O amistoso entre Inter e a seleção do México, nesta quinta-feira (16), às 21h, terá venda de cerveja dentro do Beira-Rio. A permissão se dá porque o clube, chancelado pela Federação Gaúcha de Futebol e autoridades públicas, entende que a comercialização pode ser feita em jogos não oficiais.

Zero Hora entrou em contato com a assessoria do Inter para saber como será feita a fiscalização para evitar a venda à menores de 18 anos. Foi informado que a compra só poderá ser feita "mediante apresentação de documento com foto", a fim de comprovar a idade do torcedor.

A decisão, no entanto, é válida apenas para esse jogo. Desta forma, a não ser que haja uma mudança na legislação, a comercialização não será permitida na estreia colorada pelo Gauchão em casa, contra o Juventude, no dia 25 de janeiro. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas na área interna dos estádios são proibidos no Rio Grande do Sul desde 2008.