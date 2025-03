Musk anuncia compra do X por sua empresa de IA

Musk disse que as plataformas vão combinar "dados, modelos, computação, distribuição e talentos".

O magnata Elon Musk anunciou, nesta sexta-feira (28), que sua startup de inteligência artificial (IA) xAI comprou a rede social X, também de sua propriedade, "em uma transação envolvendo apenas ações", que avalia a plataforma em US$ 33 bilhões.

"Esta fusão vai desbloquear um potencial imenso , ao combinar a capacidade avançada e a experiência da xAI com o alcance maciço do X", publicou Musk na rede social.

Musk não anunciou nenhuma mudança na rede social. O chatbot Grok da xAI já é integrado à plataforma X. Musk disse que as plataformas vão combinar "dados, modelos, computação, distribuição e talentos".

"Progresso humano"

Musk fundou a xAI em 2023 em resposta ao sucesso do ChatGPT, o pioneiro em IA generativa lançado no final de 2022 pela OpenAI, uma startup que ele ajudou a criar antes de cortar relações com os outros fundadores.