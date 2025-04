Foguete orbital alemão Spectrum cai segundos após lançamento, na Europa; veja vídeo

Momento em que a aeronave cai no mar, na Noruega Isar Aerospace / AFP

Primeiro foguete orbital lançado da Europa continental – área que exclui as ilhas do continente –, o foguete alemão Spectrum caiu com apenas alguns segundos de voo. O incidente ocorreu no domingo (30), na base espacial de Andøya, na Noruega.

Logo após a decolagem, o foguete Spectrum, uma aeronave de duas etapas desenvolvida pela start-up alemã Isar Aerospace, começou a oscilar, girar e caiu. O momento foi registrado em imagens transmitidas ao vivo na Internet.

De acordo com a Isar Aerospace, o foguete caiu na água e "a plataforma de lançamento parece estar intacta". A Andøya Space, empresa estatal norueguesa que opera o porto espacial de Andøya, perto do arquipélago de Lofoten, anunciou que implementou um "plano de crise" após o incidente.

Leia Mais Nasa captura imagens inéditas das auroras de Netuno; confira

Conforme a polícia local, não há relatos de danos materiais ou feridos. Um foguete orbital é um veículo de lançamento capaz de colocar cargas úteis, como um satélite, na órbita da Terra ou além.

Resultado esperado

Antes do lançamento, que foi adiado várias vezes devido às condições climáticas, a Isar Aerospace declarou que tinha pouca esperança de atingir a órbita da Terra em sua primeira tentativa. Em nota, a empresa se demonstrou satisfeita com o voo, apesar do incidente.

— Nosso primeiro voo de teste atendeu a todas as nossas expectativas e foi um grande sucesso. Tivemos uma decolagem perfeita, voamos por 30 segundos e conseguimos até validar nosso sistema de interrupção de voo — comentou Daniel Metzler, cofundador e CEO da jovem empresa alemã.

Mais dois foguetes Spectrum já estão em produção, revelou a empresa em um comunicado. Este foi o primeiro teste sem carga útil realizado pelo Spectrum, um foguete com 28 metros de altura por dois metros de diâmetro e capaz de transportar uma tonelada em órbita baixa.

Acesso europeu ao espaço

Antes do lançamento, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, classificou o momento como importante para o continente.

— Hoje é um dia importante para os voos espaciais alemães e europeus. A Isar Aerospace pode e fará uma contribuição decisiva para garantir o acesso independente da Europa ao espaço — reagiu

Leia Mais Astronautas "presos" no espaço chegam à Terra após nove meses

Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido, realizada pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que falhou e a empresa faliu.