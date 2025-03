Elon Musk prevê pouso do megafoguete Starship em Marte no fim de 2026

"Starship partirá para Marte no final do próximo ano, levando o Optimus. Se estes pousos correrem bem, então os pousos com humanos podem começar em 2029, embora 2031 seja mais provável", escreveu Musk em sua rede social X (antigo Twitter).

Além de comandar a SpaceX, Musk também é CEO da Tesla, onde apresentou o Optimus no ano passado. Ele afirma que os robôs, que chegaram a ser demonstrados dançando no evento de lançamento, um dia poderão realizar tarefas domésticas e até oferecer companhia. O empresário espera que os humanoides sejam vendidos por valores entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (cerca de R$ 114 mil a R$ 172 mil).