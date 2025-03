Quem são os astronautas que voltarão para a Terra após ficarem nove meses presos no espaço

Quem são os astronautas

As duas viagens de Wilmore, 62 anos, aconteceram em 2009 e em 2014. Na segunda, esteve à frente do comando da estação.

Já Suni, 59 anos, foi ao espaço em 2006 e em 2012. Com uma atividade extraveicular (EVA, na sigla em inglês) realizada em 30 de janeiro deste ano, Suni Williams se tornou a astronauta mulher com o maior número de horas em caminhadas espaciais : 62h02min. O recorde anterior é de Peggy Whitson, com 60h21min.

Nascido no Estado do Tennessee, Butch Wilmore se formou e fez mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica do Tennessee. Posteriormente, fez outro mestrado, em sistemas de aviação pela Universidade do Tennessee.