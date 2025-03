Astronautas presos no espaço devem começar viagem de volta à Terra na terça-feira 

Os astronaus Butch Wilmore e Suni Williams , presos há mais de nove meses no espaço, podem começar seu retorno para casa já na terça-feira (18), de acordo com a Nasa.

A cápsula Crew Dragon, da SpaceX, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada de domingo (16), com uma nova equipe a bordo para substituir os astronautas.

A viagem tem duração de cerca de 17 horas e o o pouso deve acontecer na Costa do Golfo da Flórida . Junto a Williams e Wilmore, retornam Nick Hague, também da Nasa, e Aleksandr Gorbunov, da agência espacial russa.

Os dois americanos estão presos a bordo da ISS desde junho do ano passado devido a problemas técnicos com o Boeing Starliner que os transportou.

O que estava originalmente programado para ser uma viagem de ida e volta de oito dias se estendeu por mais de nove meses para os astronautas, um período maior do que as missões de seis meses dos astronautas na ISS.

Problemas com a Starliner, que estava fazendo seu primeiro voo tripulado, foram detectados em seus sistemas de propulsão.

A Nasa decidiu trazer a nave espacial vazia da Boeing de volta à Terra e combinar seu retorno com as naves da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.