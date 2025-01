Escritor britânico Neil Gaiman nega denúncias de agressão sexual

O escritor britânico de fantasia e ficção científica Neil Gaiman rejeitou as acusações de estupro e agressão sexual contra ele, dizendo que teve relações que não fossem consentidas.

A New York Magazine publicou na segunda-feira uma investigação sobre o testemunho de oito mulheres que acusam o autor de "Sandman", "Stardust - O Mistério da Estrela", "Coraline" e "O Livro do Cemitério" de estupro e agressão sexual.

As mulheres que testemunharam tinham vinte e poucos anos na época dos fatos e, em sua maioria, eram admiradoras do escritor, que nega as acusações.