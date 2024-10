RS em reconstrução e voraz por novos negócios

O Rio Grande do Sul agradece imensamente os sentimentos e a solidariedade, mas mostra que segue com uma economia de potencial gigante, com investimentos sendo retomados, voraz por novos negócios e buscando deixar suas estruturas mais seguras depois da enchente. A reabertura do aeroporto de Porto Alegre foi o principal gancho das conversas em evento com executivos de grandes empresas de atuação nacional e internacional, promovido aqui em São Paulo pelo Grupo RBS na sua iniciativa Pra Cima Rio Grande. Uma reconstrução ainda melhor do Estado foi enfatizada pelo publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, Nelson Sirotsky. Esteve presente também uma comitiva do governo do Estado, liderada pelo governador Eduardo Leite.