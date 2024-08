Após uma longa e necessária sequência de apontamentos dos problemas enfrentados pela indústria e pelo comércio antes e depois da enchente, a 5ª edição do Painel RBS provocou os seus painelistas a opinar sobre como ajudar em uma reconstrução melhor do Rio Grande do Sul. Abaixo, pontos específicos destacados da fala de cada um, mas você pode conferir aqui a cobertura do debate e assisti-lo na íntegra no final da coluna.