Apesar da enchente, a prévia do PIB do Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre com crescimento de 4,1% e com avanço de 2,6% no acumulado de 12 meses, desempenhos bem superiores à média nacional. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) é calculado pelo Banco Central e divulgado antes do Produto Interno Bruto (PIB), feito pelo IBGE.