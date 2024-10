O que falta para fazer a dragagem das hidrovias no RS, incluindo a emergencial do polo petroquímico

O início da dragagem dos canais de navegação do entorno do polo petroquímico de Triunfo depende da aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) da batimetria já enviada. Trata-se do estudo que aponta o que precisa ser retirado dos rios. Ele foi feito inicialmente pelas empresas do polo, mas faltaram informações e, após uma complementação, foi enviado a Brasília. Com a aprovação, será feita a contratação da empresa que fará o serviço da dragagem, disse o superintendente do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.