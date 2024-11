Provavelmente, venha do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) — fundo para reconstrução do Estado com recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União — o recurso para dragar as hidrovias gaúchas. O aporte de R$ 731 milhões será submetido ao conselho do Funrigs nesta quinta-feira (7), mas o secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella, está confiante pela relevância da destinação à atividade econômica.