Por que o Jardim Botânico de Porto Alegre só aceita dinheiro para pagar ingresso

Intriga os leitores da coluna o fato de o Jardim Botânico de Porto Alegre só aceitar dinheiro em espécie como forma de pagamento dos ingressos na bilheteria, ainda mais com a facilidade e a popularização do Pix. Questionada, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema) enviou apenas uma nota, na qual justificou a restrição pelo fato de não ter convênio com bancos. Informou ter iniciado um processo, que não avançou por "questões jurídicas", que não foram detalhadas.