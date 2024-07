Entre operações de moda, beleza e gastronomia, 12 novas marcas chegarão ao BarraShoppingSul no segundo semestre. No segundo piso, no nível do Guaíba, estreiam Arezzo, Santa Lolla e Danki, de calçados. Descendo para o nível do Jockey Clube, há tapumes que revelam a chegada de marcas como Luiza Barcelos, também de calçados, e Plié, de moda íntima feminina. Todas inauguram até outubro, diz a superintendente Stela Parenza.