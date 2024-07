Passada a enchente de maio, as vendas de junho aumentaram 39% no BarraShoppingSul e 37% no ParkShopping Canoas, os shoppings gaúchos da gigante do setor Multiplan. A comparação é com junho de 2023, ou seja, uma base normal. O CEO Eduardo Peres fez questão de enviar os dados à coluna, pois, em entrevista na semana passada, ele comentou da percepção de que o movimento de clientes havia voltado.