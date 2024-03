Dez novas lojas estão nos planos do BarraShoppingSul ainda para o primeiro semestre. Duas delas são marcas internacionais. A Hugo Boss, grife alemã de roupas, ocupará o espaço de 190 metros quadrados a ser deixado pela Gaston, que está trocando de lugar no shopping da zona sul de Porto Alegre. A marca terá uma unidade da "Boss", para público masculino adulto. A outra estrangeira é a canadense MAC, de maquiagens, que inaugurou nesta quinta-feira (14) no primeiro piso, perto da Farm.