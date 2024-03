Na estratégia que iniciou há alguns anos de reduzir a presença em shoppings, a Lojas Colombo fechou a unidade do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, mas segue com um bom ritmo de expansão, com atenção especial para mercados do Interior. Desde o início de 2024, foram inaugurados seis novos pontos de venda. Destaque para os de rua e os mais recentes, em Santa Catarina e no Paraná, e para a reabertura da loja de Roca Sales, uma das cidades do Vale do Taquari devastadas pelas enchentes do ano passado. O planejamento para o restante do ano ainda não é detalhado.