A empresária mais conhecida do país, Luiza Helena Trajano ainda acha que o Banco Central deveria ser mais agressivo no corte do juro e reforça que o varejo movimenta a indústria, defendendo a igualdade de concorrência com sites estrangeiros. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza analisou o momento da economia e pediu presença maior de mulheres no comando dos negócios. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.