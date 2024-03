Grupo de São Paulo que comprou o braço de varejo da gaúcha Paquetá, a Oscar Calçados reformará pelo menos 12 lojas. São unidades que funcionam com as marcas Paquetá, Paquetá Esportes e Gaston. A primeira reforma foi da Paquetá do ParkShopping Canoas. A segunda, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, fechou por 10 dias e reabriu nessa sexta-feira (1º). A empresa diz estar adotando um estilo mais “premium”, termo usado para sinalizar qualidade superior. O foco seguirá no público feminino, mas haverá calçados masculinos e infantis também.