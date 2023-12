Foi fechada a última loja de shopping da Ponto (antiga Ponto Frio) em Porto Alegre. Com foco na venda de eletroeletrônicos, a empresa, do Grupo Casas Bahia, encerrou as atividades no BarraShoppingSul. As placas de identificação foram retiradas, substituídas por tapumes. A superintendente do empreendimento, Stela Parenza, conta, porém, que já há negociação com duas marcas para instalação de uma unidade no espaço, o que deve ser definido até o final de dezembro.