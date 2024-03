Máquinas e operários estão trabalhando no terreno do Zaffari na esquina das avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô, em Porto Alegre. O ponto, onde ficava a antiga Gaúcha Cross com a revenda Gaúcha Car, é um dos que mais gera curiosidade de leitores da coluna. A primeira fase do projeto para o espaço prevê a construção de um atacarejo da bandeira Cestto, que ficará pronto já na segunda metade de 2024.