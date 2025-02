O shopping gaúcho que entrou para o clube do bilhão

Na zona sul de Porto Alegre, o BarraShoppingSul entrou para o clube do bilhão da Multiplan, formado pelos 10 empreendimentos da empresa que faturaram mais do que este valor no ano passado, totalizando R$ 17,8 bilhões. O recorde do shopping gaúcho foi de R$ 1,083 bilhão em vendas em 2024, um crescimento de 15,1% sobre 2023. Foi o triplo da inflação.