Nem mesmo os monges

Dia desses me fizeram propaganda do livro A Sociedade do Cansaço, do impronunciável Byung-Chul Han. Retruquei dizendo que somos a sociedade do ruído, do barulho, do falatório, da síndrome egóica da opinião particular, do “meu ponto de vista”, do verbo êxtase como gozo, escrito ou falado.