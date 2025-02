Apesar do forte corte na produção, GM manterá investimento de R$ 1,2 bi na fábrica do RS

A fábrica deixará de produzir 15 mil carros no período. General Motors / Divulgação / Divulgação

Apesar do forte corte de produção que a General Motors (GM) fará na fábrica de Gravataí, a montadora garante que manterá o investimento de R$ 1,2 bilhão no complexo gaúcho. A segurança foi dada por executivos da companhia ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e ao prefeito Luiz Zaffalon.

Ao prefeito, a GM disse que o novo modelo anunciando está previsto para 2026 e que será de um segmento no qual a Chevrolet não atua. Até o momento, sabe-se que será um SUV (utilitário esportivo) a combustão.

Isso, porém, não tira a preocupação com a queda nas vendas, que está levando à parada da produção. Além de principal responsável pela arrecadação do município, a GM de Gravataí é uma das empresas gaúchas cujas movimentações são percebidas no PIB do Estado.

Além dos 30 dias de suspensão, a GM terá quase três meses de produção reduzida de abril a junho. Os trabalhadores da montadora e das sistemistas (fornecedoras instaladas no local) saem de férias coletivas e licença remunerada agora em fevereiro e retornam em março. Depois, em abril, parte deles voltará a ser dispensada.

Com a medida, a fábrica deixará de produzir 15 mil carros no período. É bastante, representando quase 10% da produção anual. Em 2024, foram fabricadas 168 mil unidades, mas o complexo já chegou a superar 210 mil veículos por ano.

A fábrica produz o modelo Onix, que perdeu a liderança de vendas nos últimos anos no país. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacadas 97,5 mil unidades em 2024. No ano anterior, tinham sido 102 mil. Para se ter ideia, em 2019, antes da pandemia, foram comercializados 241,2 mil veículos Onix.

Na primeira etapa, são atingidos 5 mil trabalhadores. Na segunda, serão até 2 mil funcionários, com possibilidade de prorrogação do período. Será feita uma suspensão do contrato de trabalho, no chamado "lay off". Parte do salário vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o restante é complementado pela GM. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari, será feita uma negociação para manter o vale alimentação e benefícios totais, como FGTS e pagamento de férias.

Ainda assim, a GM está investindo R$ 1,2 bilhão em Gravataí. O plano é modernizar o Onix e fabricar um SUV, como são chamados os utilitários esportivos, mas será a combustão, na contramão do setor automotivo mundial, que aposta em elétricos e híbridos.

Procurada pela coluna, a montadora norte-americana enviou uma breve nota dizendo que a medida em negociação com o sindicato é para adequar a produção da fábrica à demanda atual do mercado: "A GM reforça seu compromisso com seus colaboradores e parceiros, e continuará monitorando o cenário econômico para tomar decisões alinhadas às necessidades do momento, sempre em diálogo com as partes envolvidas."

Com Maria Clara Centeno

