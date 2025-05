Veja as homenagens de famosos no Dia das Mães

Lexa postou fotos da gravidez da filha Sofia no Dia das Mães. Reprodução / Instagram

Para comemorar o Dia das Mães neste domingo (11), Sabrina Sato, Tatá Werneck e outros famosos foram às redes sociais para prestar homenagens e celebrar a data.

Enquanto alguns aproveitaram o dia para falar de suas mães e filhos, outros também parabenizaram as esposas ou ex-companheiras.

Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes publicou um vídeo com momentos de sua mãe, Gisele Prattes, e outros da esposa, Sabrina, ao lado de Zoe, filha da apresentadora com Duda Nagle.

— Duas mães transformaram minha vida. Uma me ensinou a ser quem sou. A outra me ensina todos os dias o que é amor multiplicado.

Sabrina Sato

— Ser mãe da Zoe é a maior aventura da minha vida, é viver no improviso e na reinvenção diária. Tudo o que uma mãe aquariana mais quer. Cada pergunta que ela solta (às 7h da manhã, sem café) me lembra do quanto a vida é maravilhosa, desafiadora e engraçada — escreveu a apresentadora Sabrina Sato.

— Mas eu não seria a mãe que eu sou se não tivesse ajuda, muita oração, cuidado, conversa e uma rede linda de apoio que me fortalece. Minha mãe, Kika, que me ensinou tudo (até o que ela nem sabia que sabia), a sorrir pra vida, a ser forte, a acolher. E a Karina, que é minha irmã, segunda mãe, conselheira e o abraço mais seguro em dias difíceis.

Lexa

A cantora Lexa afirmou que a maternidade mudou a sua vida.

— Feliz Dia das Mães para as mulheres da minha vida. Feliz Dia das Mães pra mim também. A maternidade mudou tudo em mim. Ter um filho (a) é um amor inexplicável e incondicional. Um ato de doação e o amor mais próximo ao de Deus. Minha filha Sofia, mamãe te ama muito, minha estrelinha.

Lucas Lima

— Dia das Mães e eu posso celebrar a sorte que eu tenho de ter dias referências na minha vida — escreveu o músico Lucas Lima, citando sua mãe e a ex-esposa, Sandy.

— Minha mamis e a mamis do meu guri são das mães mais completas, dedicadas e presentes que eu já conheci. Que privilégio ter vocês na minha vida. Um lindo dia pra todas as mães mas um pouquinho mais lindo para vocês duas.

Tatá Werneck

A atriz e apresentadora Tatá Werneck agradeceu à sua mãe por ser uma mulher forte, que liderou a vida dela pelo exemplo.

— Minha mãe me disse, ainda criança: "Você precisa trabalhar com o que gosta. Não importa o que seja" E essa frase mudou minha vida. Porque foi isso que você fez: largou a estabilidade de um emprego que pagava mais para realizar seu sonho como escritora e jornalista. Dedica sua vida à inclusão e se tornou referência no Brasil e no mundo. Você me ensinou que eu precisava ser independente para então decidir como eu iria usar esse privilégio.

Zé Felipe

— Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias. Mãe, quando penso no amor, penso em você. Obrigado por tudo o que faz por mim e por nossa família. Virgininha, meu amor, queria que o mundo visse com os meus olhos o quanto é uma mãe maravilhosa, dedicada e amorosa — escreveu o cantor Zé Felipe.

Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi fez uma homenagem para a filha Mavie e comentou sobre a expectativa com a chegada de Mel, as duas fruto do relacionamento com o jogador Neymar.