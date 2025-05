Dunga prevê sucesso de Ancelotti na seleção, mas pede adaptação rápida à 'cultura do Brasil'

O técnico gaúcho comandou a Seleção na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ex-técnico da seleção brasileira, Dunga afirmou nesta quarta-feira (14) que Carlo Ancelotti terá sucesso no comando da equipe nacional. No entanto, o capitão do tetracampeonato alerta que o treinador italiano precisará se adaptar rapidamente à "cultura do Brasil", com "ajuda de todos".

— Acredito na filosofia dele de futebol, que vai dar bons resultados, mas não sei se a imprensa vai gostar do estilo de jogo. As pessoas, sim, porque ele vai ganhar, declarou Dunga, em entrevista à agência de notícias AFP.

— Todos nós queremos que o Brasil esteja bem. Ancelotti tem muita experiência, mas acho que para ter sucesso todos têm que ajudar na adaptação dele o mais rápido possível à cultura do Brasil, complementou o treinador da seleção na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Ancelotti foi oficializado como novo treinador da seleção, na segunda-feira (12), mesmo ainda trabalhando no Real Madrid, na Espanha. À frente de uma equipe nacional pela primeira vez em sua vitoriosa carreira, o italiano terá como tarefa inicial classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2026. E, na sequência, sua missão será mais complicada: conduzir o time brasileiro ao título do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Momento tenso na CBF

O europeu foi anunciado em meio a uma crise institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente Ednaldo Rodrigues é alvo de três pedidos de afastamento na Comissão de Ética da entidade. E sofre pressão política, com a tentativa de deputados e senadores de abrirem três CPIs no Congresso.