Atletas do Clube Juvenil conquistam vice-campeonato estadual de basquete 3x3 e garantem vaga no Brasileiro

Meninas representam o Clube Juvenil. Clube Juvenil / Divulgação

As atletas Ana Clara, Júlia, Manuele e Natália representaram o Clube Juvenil, de Caxias do Sul, e foram vice-campeãs do Campeonato Estadual de Basquete 3x3, em Porto Alegre, no início do mês de maio, no dia 4.

Com esse resultado, o time garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado a partir de sexta-feira (16) até domingo (18), em Curitiba, no Paraná.

A modalidade 3x3 é uma versão moderna e dinâmica do basquete tradicional. Disputada em meia quadra, com três atletas por equipe e apenas uma cesta, essa variação do esporte tem conquistado cada vez mais espaço por suas partidas rápidas, intensas e repletas de emoção.

A inclusão do basquete 3x3 no programa olímpico, a partir dos Jogos de Tóquio em 2020, reforçou ainda mais sua relevância no cenário esportivo mundial.