A melhor série policial de 2023 mostra como a vida real pode ser mais novelesca do que a ficção — e até mais letal. Assassinatos e tentativas de homicídio pontuam Vale o Escrito: A Guerra do Jogo do Bicho (2023), documentário em sete episódios disponível no Globoplay. E os tiros, como na expressão característica da loteria clandestina, são quase sempre na cabeça.