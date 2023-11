O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro porque nessa data, em 1695, foi morto Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, um símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. Para marcar esta segunda-feira, a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, vai exibir às 20h Um É Pouco, Dois É Bom (1970), filme realizado na Capital por Odilon Lopez (1941-2001), pioneiro do cinema negro brasileiro.