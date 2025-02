Guaraná Brahma: veja a evolução do refrigerante nas propagandas desde 1927

O Guaraná Brahma está fora do mercado há duas décadas. O refrigerante foi o preferido da infância de muitos brasileiros. Nos anos 1980, eu adorava o guaraná da garrafa marrom.

A Companhia Cervejaria Brahma começou a produzir o Guaraná Brahma em 1927. Em propaganda na revista Fon-Fon, a empresa apresentou o refrigerante "um pouco menos doce e um pouco mais escuro" do que o Guaraná Atheta, a outra marca da indústria do Rio de Janeiro. Os dois produtos eram fabricados "sob a base do legítimo e verdadeiro guaraná".

Propaganda do final de 1927 apresenta o novo Guaraná Brahma. Revista Fon-Fon / Reprodução

Um ano antes do lançamento, em 1926, a Brahma e a Companhia Antarctica Paulista se envolveram em uma briga. A indústria de São Paulo acusava a concorrente de copiar o rótulo do seu guaraná. A Brahma foi alvo de buscas na fábrica do Rio de Janeiro.

Rótulo do Guaraná Atheta em 1927. Brahma / Reprodução

Em notas publicadas em jornais, a Brahma classificou como "ridícula acusação", porque os dois rótulos só tinham em comum a palavra "guaraná" em destaque. A empresa carioca afirmou que a "excelência do nosso produto está seriamente incomodando a nossa invejosa rival".

O Guaraná Atheta foi registrado em 1907. O rótulo apresentava a imagem de um atleta segurando alteres e, em destaque, as palavras "Guaraná" e "Genuíno".

Em 1946, a Brahma comprou a Cervejaria Continental, em Porto Alegre. A indústria da Avenida Cristóvão Colombo também produzia refrigerantes. Nos anos 1970, em Novo Hamburgo, a franqueada Cassel Bebidas passou a fabricar Guaraná, Soda Limonada, Sukita e Tônica Brahma.

Garrafas à venda no Brique da Redenção, em Porto Alegre. Leandro Staudt / Agencia RBS

O Guaraná Antarctica foi o grande rival do Guaraná Brahma no mercado nacional. As duas marcas sempre concorreram também com as marcas regionais.

A fusão das gigantes Antarctica e Brahma, em 1999, deu origem à Ambev, que optou por manter no mercado o Guaraná Antarctica. O Guaraná Brahma deixou de ser produzido em 2001.