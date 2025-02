Mu-Mu: como a marca virou sinônimo de doce de leite no RS

A marca Mu-Mu virou sinônimo de doce de leite no Rio Grande do Sul . O gaúcho fala "mumu" quando quer se referir ao produto, inclusive de outros fabricantes. Em uma conversa, a palavra também poderá aparecer como adjetivo. Se uma tarefa está "mumu" ou "mumuzinho", significa que é fácil , tão simples quanto abrir com a boca os antigos sachês do Mu-Muzinho .

O tradicional Mu-Mu tem origem na indústria dos irmãos Vontobel em Porto Alegre. Em 1945, Arno e João Jacob se associaram na fábrica de doces Cardeal . Inicialmente, ficava na Rua Visconde do Herval, no bairro Menino Deus. O negócio foi transferido um ano depois para a Rua Comendador Rodolfo Gomes. O irmão Henrique também entrou na sociedade . Vendiam bananada, rapadura e outros produtos em carroção pelas ruas da cidade.

Depois da abertura de pequenas fábricas em Porto Alegre e Caxias do Sul, centralizaram a produção, na década de 1960, em uma grande indústria na Avenida Ipiranga , perto da Avenida Salvador França. O doce de leite foi produzido no início sem nome e vendido a granel .

No livro Indústria de Ponta, Eduardo Bueno e Paula Taitelbaum contam que Arno Vontobel "descobriu a marca em uma viagem internacional e teve a ideia de registrá-la no Brasil". Uma vaquinha virou símbolo da empresa. Nome fácil até para uma criancinha falar, qualidade, pioneirismo e liderança no mercado fizeram a marca virar sinônimo do produto, assim como aconteceu com Gillette, Omo e tantos outros.