O trem chegou a Novo Hamburgo em 1876, depois de dois anos da inauguração da ferrovia de Porto Alegre a São Leopoldo. A obra e a operação da primeira linha férrea do Estado eram responsabilidade da firma The Porto Alegre and New Hamburg Brazilian Railway Company Limited, com sede em Londres. A estação ficava onde está hoje a Praça do Imigrante, no centro da cidade do Vale do Sinos.