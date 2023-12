O Castelinho ruiu, em 1971, para abrir caminho aos viadutos do Túnel da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre. A velha estação testemunhou o auge das ferrovias no Rio Grande do Sul durante as primeiras décadas do século 20. Construída antes da chegada do primeiro automóvel, saiu de operação quando os carros precisavam mais espaço na cidade.