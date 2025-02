Ferreiro do Vale do Rio Pardo: carroças, caixões e o caminhão "Ford Alemão"

Emílio Seibert na carroça fabricada por Fischborn. Acervo de Walter Seibert / Reprodução

O ferreiro faz facas, ferramentas e outros produtos de metal. Em muitos casos, pequenas oficinas viraram as nossas grandes metalúrgicas. A profissão milenar deu origem a sobrenomes de famílias de vários países, como Schmidt, Ferrari, Smith e Ferreira. Entre os imigrantes europeus que chegaram ao Rio Grande do Sul no século 19, vieram muitos ferreiros.

O pesquisador Josinei Ricardo de Azeredo enviou ao Almanaque Gaúcho a história de um ferreiro do Vale do Rio Pardo. Pedro Miguel Fischborn (1892-1961) era filho do imigrante alemão Valentin Fischborn e de Mathilde Steinhölfer. Ele casou-se com Emília Frederica Werner, com quem teve 10 filhos.

O ferreiro foi pioneiro na antiga Colônia dos Mellos, atual município de Vale Verde. A oficina era uma pequena indústria, equipada com máquinas modernas para a época.

— Ele fabricava as melhores carroças da região, além de arados com regulagem de inclinação perfeita para trabalhar qualquer tipo de terreno. As carroças eram mais leves do que as de outros fabricantes — conta Azeredo.

Fischborn morreu em 1961. Acervo de Susana da Silva / Reprodução

Fischborn vendia carroças em outros municípios da região. No início da década de 1950, o comércio de Carlos Froemming procurou o ferreiro, que aceitou o desafio de construir a carroceria de um caminhão. Sem veículo para a pronta entrega no mercado, a empresa comprou um chassi para ônibus na agência Ford de Santa Cruz do Sul.

O caminhão "Ford Alemão" foi fabricado na Vila Mellos. O ferreiro fez a cabine "cara chata", pintada em verde com frisos largos em amarelo. Na oficina, Pedro Fischborn também fabricava caixões para enterros na comunidade.