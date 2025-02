Colecionador revela o destino dos três Fuscas zero-quilômetro comprados no RS

Os carros raros comprados por um colecionador no Rio Grande do Sul poderão ficar mais tempo no Brasil antes do embarque para os Estados Unidos. Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o empresário e piloto Claudinei Senhoreti, conhecido como Claude, falou do destino de três Fuscas e um Santana Quantum zero-quilômetro. Ele comprou os carros da Comercial Gaúcha de Veículos, antiga concessionária Volkswagen de Estrela, no Vale do Taquari.

Claude Senhoreti pretende expor as raridades na sua loja de carros em Pompano Beach, cidade da Flórida. Um espaço exclusivo preservará a história dos veículos guardados por Otmar Walter Essig, falecido em 2022. Devido à repercussão do negócio, o colecionador recebeu vários convites. Ele adianta que os carros poderão ficar temporariamente no museu da fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e participar de outros eventos no Brasil.

O lote tem um Fusca 1986, com 10 quilômetros, o número 625 da última série de 850 veículos; dois Fuscas Série Ouro 1996, com nove e 10 quilômetros; e um Santana Quantum Evidence 1996, com 22 quilômetros. O colecionador também comprou um SP2 1975, carro esportivo da VW, e um Fusca 1986, que eram usados pelo empresário do Vale do Taquari.

Mesmo depois do encerramento do contrato com a montadora, Otmar Walter Essig continuou abrindo a loja e cuidando dos carros. Não aceitava propostas para venda dos veículos zero-quilômetro.

— Sei que era impossível comprar os carros do Seu Otmar. Quase foi impossível também comprar dos filhos. Estavam à venda, mas sem praticamente nada de flexibilidade. Negociamos por um tempo e deu certo — conta Senhoreti.

O colecionador, brasileiro que mora há 25 anos nos Estados Unidos, tem outros carros antigos da VW, como Passat Pointer e Gol GTI. Ele não revela o valor da compra dos seis veículos da concessionária de Estrela.

— É bem fora do valor real. A gente paga pela história, isto que faz o carro ser colecionável — revela o colecionador.