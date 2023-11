O trânsito na Rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, já era considerado insuportável na década de 1920. A via fazia a ligação do centro com a estação ferroviária e a área industrial do 4º Distrito. Em uma gestão de várias obras viárias, o intendente Otávio Rocha construiu a Avenida Júlio de Castilhos.