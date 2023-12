A Igreja Velha de Ivoti, no Vale do Sinos, resistiu a dois incêndios. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), ainda recebe atividades da Paróquia São Pedro Apóstolo. Em frente ao cemitério da comunidade católica, virou uma atração turística da cidade. A história do templo se mistura com a trajetória de Ivoti e da colonização alemã na região.