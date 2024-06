Articulação política Notícia

Após aprovar maior parte da pauta econômica, Lula enfrenta turbulência na relação com Congresso

Derrotas atribuídas ao Palácio do Planalto refletem agenda de costumes da maioria conservadora da Câmara e do Senado. Com menor base aliada desde a redemocratização, governo pretende rever articulação política com reforma ministerial na virada do ano

23/06/2024 - 23h00min